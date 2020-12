Peine: 1005 Weihnachtsgrüße für Senioren verteilt

Peine

Es gibt ihn noch, den Weihnachtszauber: Um Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen zum Weihnachtsfest eine kleine Freude zu bereiten, hatte die Freiwilligenagentur im Paritätischen Peine zu einer Weihnachtsgruß-Aktion aufgerufen. „Der Erfolg ist riesig“, freut sich Gabriele Daniel, Leiterin der Freiwilligenagentur. „1005 liebevoll und schön gestaltete Karten haben uns erreicht und 128 selbstgebastelte Anhänger wie Tannenbäume oder Engel.“

Die Karten wurden an neun Seniorenheime im Kreis Peine verteilt, wo sie Heiligabend verteilt oder vorgelesen werden. „Darunter sind aber nicht nur Grüße an Senioren, sondern auch an das Pflegepersonal“, erzählt Daniel. „Allein 100 Karten hat Iris Pfennig aus Bülten geschickt“, sagt Daniel. Einige hätten ihre Adresse für Rückmeldungen vermerkt, eine Grußschreiberin würde sich sogar über eine Brieffreundschaft freuen.

Und auch viele Schulen haben mitgemacht, weil Jennifer Wimmer vom Bildungsbüro des Landkreises den Aufruf weitergeleitet hat. Daniel nennt die IGS Peine, die Fröbelschule Peine, das Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde, die Bodenstedt-Wilhelmschule, die Grundschule Rosenthal, das Peiner Ratsgymnasium, die Bodenstedtschule Peine, die Pestalozzi-Schule Peine, Heinrich-Kielhorn-Schule in Vechelde und sogar eine Schule aus Groß Schwülper.

Seniorenheime: Helfer gesucht Der Landkreis Peine und die Freiwilligenagentur des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Peine suchen Ehrenamtliche, die Seniorenheime im nichtmedizinischen Bereich unterstützen möchten. Freiwillige Helfer können sich ab Montag, 28. Dezember, bei Sonja Hoffmann von der Freiwilligenagentur unter (0 51 71) 9 40 95 62 oder per E-Mail an sonja.hoffmann@paritaetischer.de melden. Hier werden die Kontaktdaten aufgenommen. Heimleitungen können sich dann bei Bedarf bei der Freiwilligenagentur melden. Die Helfer müssen sich vor Aufnahme einem Schnelltest unterziehen. „Besonders über die Feiertage sind die Besucheranmeldungen hoch und Besuche für die seelische Gesundheit der Heim-Bewohnerinnen und -Bewohner wichtig“, betont Sozialdezernentin Professor Dr. Andrea Friedrich. Die Kreisvolkshochschule Peine bietet für Freiwillige ein spezielles Kursangebot an.

„Die Resonanz war überwältigend“, ist Daniel begeistert. Sie dankt allen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Unter allen Einsendern wurden fünf Lose der „Aktion Mensch“ verlost, die Gewinner werden benachrichtigt.

Von Jan Tiemann