Zu übersehen sind sie nicht: die zahlreichen Hinweisschilder auf dem Rewe-Parkplatz an der Schäferstraße. Und missverständlich auch nicht: 1,5 Stunden dürfen Kunden maximal ihr Auto dort parken. Der Grund: Die Parkplätze werden „verstärkt von Dauer- und Fremdparkern missbraucht“, erklärt Rewe-Sprecherin Daniela Beckmann. Und das führe zu Umsatzeinbußen bei den Märkten. Das Unternehmen greift zu drastischeren Mitteln: Wer sein Auto dort länger als erlaubt abstellt, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 24,90 Euro.

Kunden müssen eine Parkscheibe benutzen

Der Rewe-Markt an der Schäfer Straße hat 80 Parkplätze, den Kunden stehen diese kostenlos zur Verfügung, wenn sie eine Parkscheibe benutzen. Schilder werden überall dort aufgestellt, „an denen das Problem der Dauerparker auf keine andere Art und Weise gelöst werden kann werden“, so die Rewe-Sprecherin. Weitere Rewe-Märkten befinden sich in der Celler Straße und in der Fritz-Stegen-Allee. „Bislang wird nur in der Schäferstraße der Dienstleister „Fair Parken“ eingesetzt, da sich der Markt im Industriegebiet befindet“, heißt es von Rewe.

Rewe-Parkplatz: Zahlreiche Schilder weisen auf die Parkregelungen hin. Quelle: Nina Schacht

In der Filiale an der Schäferstraße werden die Falschparker seit fünf Wochen kontrolliert. „Die Beauftragung von Dienstleistern ist für Rewe oder den Vermieter der Parkflächen die ultima ratio. Rewe ziehe daraus weder direkte noch indirekte finanzielle oder andere Vorteile“, teilt Beckmann mit. Und wenn der Einkauf länger dauert? Ist dann das Auto weg? „Abgeschleppt werden unsere Kunden nicht“, so die Sprecherin.

Parkscheibe vergessen? Was dann?

Und auch wer seine Parkscheibe mal vergisst, muss nicht sofort mit einem Bußgeld rechnen. Die Dienstleister gewähren oftmals Kulanz, „sofern der Halter per Einkaufsbeleg (Bon) nachweist, dass er Kunde des Supermarkts war“, teilt Beckmann mit.

