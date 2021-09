Paritätischer Peine stellt Forderungen zur Kommunalwahl

Kreis Peine

„Geh wählen, weil alle zählen!“ Der Beirat des Paritätischen Peine wirbt für die Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger an der Kommunalwahl. Gleichzeitig macht er im Vorfeld der Wahl auf zentrale Themen der sozialen Arbeit aufmerksam. Der Verband agiert in Peine als sozialer Dienstleister, vernetzt die Mitgliedsorganisationen vor Ort und vertritt in den kommunalpolitischen Gremien die Belange benachteiligter Personengruppen.

In der jüngsten Beiratssitzung unter der Beteiligung der Mitgliedsorganisationen Fips, Arcus, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Lebenshilfe und Generationenhilfe Hohenhameln standen die zehn Forderungen des Paritätischen Niedersachsen im Mittelpunkt. „Wir brauchen eine starke und handlungsfähige kommunale Sozialpolitik mit sozialer Integrationskraft, damit die Teilhabe- und Zukunftschancen vor Ort gewährleistet werden“, betonte Geschäftsführerin Heike Horrmann-Brandt.

„Engagement ist keine Selbstverständlichkeit“

Zum Thema Ehrenamt sagt Eva Schlaugat vom ASB: „Mit Blick auf die vergangen Monate ist noch mal deutlich geworden, wie wichtig Ehrenamt für den Katastrophenschutz ist. Wir brauchen mehr Wertschätzung und Anerkennung von Ehrenamtlichen. Dabei ist es wichtig, dass diese Wertschätzung auch Förderung erhält. Das Engagement ist keine Selbstverständlichkeit.“

Die politische Erwartungshaltung für junge Menschen greift Mathias Reisewitz von Arcus auf: „Junge Menschen mit psychischen Problemen fallen nach wie vor durch Unterstützungsraster. Das Bundesteilhabegesetz muss angewandt werden für eine bedarfsgerechte, individuelle Unterstützung vor Ort.“

Ein weiterer Punkt ist die Daseinsvorsorge. „Eine generationsübergreifende Daseinsvorsorge ist eine wichtige Voraussetzung, um den Zusammenhalt in unseren Gemeinden zu stärken“, unterstreicht Günther Becker von der Generationenhilfe Hohenhameln.

Kindern und Jugendliche verstärkt fördern

„Insbesondere in der Sozialen und pflegerischen Arbeit, aber auch in der Kinder und Jugendlichehilfe ist es notwendig, dass Bezugspersonen und fachlich qualifizierte Kräfte, langfristig und dauerhaft da sind“, erläutert Julia Ryll von Fips für den den Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Peine sei gefordert, die Bedürfnisse von Kindern sowie Jugendlichen und deren Förderung zu eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeiten, die ihre Lebenswelt und die Gesellschaft aktiv mitgestalten, wieder verstärkt in den Blick zu nehmen und zu fördern.

Zur Paritätischen-Forderung im Bereich Wohnen erläutert Susanne Speidel von Lebenshilfe Peine-Burgdorf: „Jeder Mensch benötigt einen angemessenen, diskriminierungsfreien und bezahlbaren Zugang zu Wohnraum. Barrierefreier beziehungsweise barrierearmer Wohnraum muss für Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung gestellt werden.“

Alle Forderungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen für eine gerechte und nachhaltige Kommunalpolitik sind unter www.paritaetischer.de/wahlen2021/kommunalwahl-2021 zu finden.

Von Jan Tiemann