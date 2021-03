PAZ und Hallo Peine trauern um einstigen Redakteur Jürgen Grütter

Peine

Er war über viele Jahre das Gesicht der Neuen Peiner Woche (NPW), die später Hallo Peine wurde, ist mit der Kamera in der Hand als „Paparazzi“ für das Magazin „PeTer“ über Partys und Konzerte getingelt und hat so mancher Veranstaltung im Peiner Land als Moderator seine Stimme gegeben. Jetzt ist diese Stimme verstummt, der Mann mit der Kamera ist nicht mehr da: Klaus-Jürgen Grütter – von allen kurz Jürgen genannt – ist im Alter von nur 66 Jahren nach monatelangem Kampf gegen seine schwere Krankheit gestorben.

Er wollte keinen Abschied. Keine großen Szenen, kein Mitleid, das ihm wahrscheinlich nur noch mehr Schmerzen bereitet hätte. Stattdessen hat er gekämpft – für das Leben. Und zwar mit einer Beharrlichkeit, wie er sie auch für seinen Beruf und seine Projekte sowie seine größte Leidenschaft, die Musik, aufgebracht hat.

Ein geschätzter Kollege

Jürgen Grütter war ein engagierter Journalist, sehr geschätzter Kollege und beliebter Ansprechpartner für Kunden und Informanten – schließlich war es sein Traumberuf, für den er 1982 sogar seinen Job als Finanzbeamter an den Nagel hängte. Stattdessen wirbelte er zunächst als freier Mitarbeiter bei der Laatzener Woche, bevor er in die Zentralredaktion des Hannoverschen Wochenblattes wechselte und schließlich als Wort- und Bildredakteur für das Hannoversche Wochenblatt bei der Verlagsgesellschaft Madsack eingestellt wurde.

Fortan durchlief er als Redakteur unterschiedliche Stationen bei den Wochenblättern in Peine und Salzgitter, arbeitete für die Lokalredaktion der Peiner Allgemeinen Zeitung und wurde später leitender Redakteur bei der NPW, die heute Hallo Peine ist.

Vor sechs Jahren wechselte Jürgen Grütter in die passive Altersteilzeit, doch von Ruhestand konnte bei dem lebensfrohen Energiebündel trotzdem keine Rede sein – im Gegenteil: Er genoss seine Freizeit, widmete sich gemeinsam mit Ehefrau Ilka dem E-Bikefahren und dem Reisen auf seine Lieblingsinsel Ibiza, die sich schließlich auch in seinem „Künstlernamen“ bei seiner wohl größten Leidenschaft als „DJ Ibiza“ wiederfand. Am vergangenen Samstag hat der DJ, Ehemann, Vater und Opa seinen letzten Song gespielt. Doch als Journalist und Mensch hat er Zeichen gesetzt, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Von Melanie Stallmann