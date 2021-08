„PAZ on Tour“ startet Samstag: Gewinne und gute Wetteraussichten

Kreis Peine

Die Fahrrad-Aktion „PAZ on Tour“ geht am Samstag in die zweite Runde. Jeder kann mitmachen und durchs Peiner Land radeln. An insgesamt 46 sogenannten Routen-Stationen können Teilnehmer einkehren, den lokalen Handel unterstützen – und Stempel für ein Gewinnspiel sammeln. Als Preise winken Gutscheine von Fahrrad Hahne.

Das Wetter bietet am Samstag sehr gute Bedingungen fürs Fahrradfahren: Bis auf angenehme 23 Grad klettern die Temperaturen voraussichtlich, meist ist es leicht bewölkt. Das Regenrisiko bleibt gering.

Jeder Radfahrer kann den Startpunkt und die Route selbst festlegen. Wo sich die einzelnen Stationen von „PAZ on Tour“ befinden und was dort vorbereitet ist, steht in der PAZ-Sonderveröffentlichung, die es auch online unter www.paz-online.de/pazontour gibt.

Von der Redaktion