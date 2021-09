Peine

Einige hundert Radlerinnen und Radler traten bei der Neuauflage der Sommeraktion „PAZ on Tour“ nach Lust, Laune oder Kilometerpensum in die Pedale und lernten dabei das Stadtgebiet und das Peiner Land besser kennen. Unterwegs sammelten sie an den 46 teilnehmenden Erkundungsstationen auf einer Karte fleißig Stempel für das „PAZ on Tour“-Gewinnspiel. Wer zehn Stempel gesammelt hatte, konnte einen von drei Gutscheinen von Fahrrad-Hahne in Vöhrum gewinnen. Das Zweiradgeschäft war erneut Partner der PAZ-Aktion und hatte je einen Gutschein im Wert von 500 Euro, von 250 Euro und von 100 Euro zur Verfügung gestellt.

Marina Kobbe aus Abbensen gewann den ersten Preis

Diese Woche übergaben Marc Katholing, Geschäftsführer von Fahrrad Hahne in Vöhrum und PAZ-Mediaberater Patric Winkelmeier die Gutscheine an die drei Gewinnerinnen. Marina Kobbe aus Abbensen gewann den ersten Preis und freute sich über den Gutschein in Höhe von 500 Euro. Iris Schneider aus Meerdorf gewann den zweiten Preis (250-Euro-Gutschein). Der dritte Preis (100-Euro-Gutschein) ging am Gisela Sander aus Vöhrum, ihre Freundin nahm den Gutschein entgegen.

„Klasse, ich habe erstmals an ,PAZ on Tour‘ teilgenommen und und schon den Hauptpreis gewonnen. Der Gutschein ist der Grundstock für ein neues Fahrrad“, freute sich Marina Kobbe, die gemeinsam mit zwei Freundinnen durchs Peiner Land radelte. „Wir sind über Edemissen gefahren, haben im mobilen Biergarten in Stederdorf pausiert und sind dann weiter bis in die Innenstadt. Eine tolle Strecke“, berichtete sie.

Teilnehmerin: Die Route war einfach schön

Iris Schneider aus Meerdorf war mit ihrem Mann unterwegs. „Unsere Route über Stederdorf und Peine war einfach schön, und jetzt noch als Riesenüberraschung der Gewinn. Ich werde mir eine Fahrradtasche gönnen“, sagte sie begeistert. Beachtlich war die Leistung von Gisela Sander und ihren zwei Freundinnen: „Wir fuhren 33 Stationen an, waren von 8 bis 18 Uhr unterwegs und hatten schon bei der ersten ,PAZ on Tour‘ letztes Jahr einen Riesenspaß“, erzählte Angelika Fricke. Immer mittwochs unternehmen die drei agilen Frauen gemeinsame Radtouren. „Bis zu 80 Kilometer fahren wir, das hält uns sehr fit“, berichtete sie.

Fürs Radfahren gebe es in diesen Zeiten starken Rückenwind, was Aktionen wie „PAZ on Tour“ noch förderten, bekräftigte Katholing und ergänzte: „Nach wie vor merken die Menschen, das niemand einem das Radfahren nehmen kann. Nach wie vor meiden viele den Trubel, möchten für sich und viel an der frischen Luft sein.“ Das Fahrrad habe weiter an Akzeptanz gewonnen, fördere es doch die individuelle, aktive und gesunde Mobilität eines jeden Einzelnen – auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit.

Bei Einkehr-Stationen stärkten sich die Radler

PAZ-Mediaberater Patric Winkelmeier lobte das Riesenengagement der teilnehmenden Stempelstationen. Einzelhändler, Gastronomen, Handwerksbetriebe, Hofläden, Firmen und Dienstleister hätten die zahlreichen „PAZ on Tour“-Teilnehmer hervorragend empfangen, wenn sie für eine Einkehr-Station machten, um sich zu stärken, Neues zu entdecken oder einfach, um in trauter kleiner Runde zu verweilen. Die Veranstaltung habe im zweiten

Corona-Sommer die Bedürfnisse der Menschen nach Aktivitäten in der Natur und Begegnungen hervorragend bedient und werde gerne wiederholt.

Von Birthe Kußroll-Ihle