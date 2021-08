Kreis Peine

Sie sind nicht zu übersehen, die vielen Radelnden überall im Peiner Land. Viel los ist in der Peiner Innenstadt. Beim Modehaus Schridde betreut die Praktikantin Maria Hoffmann, die fleißig stempelt und Wasser und andere Getränke zum Mitnehmen verteilt. „Die Stimmung ist super, unser Angebot wird gut angenommen“, freut sie sich.

Viele holen sich Stempel ab

Schräg gegenüber im Café Couture kümmert sich die Angestellte Zina Khaini Omar um die Gäste. Auch sie ist zufrieden mit der Resonanz, viele kämen vorbei und holten sich Stempel ab. „Etliche nutzen die Gelegenheit gleich für eine Mittagspause und kehren ein“, freut sie sich.

„PAZ on Tour“ bekommt viel Lob

Das Wetter spielt mit, und seit 10 Uhr sind die 46 Routen-Stationen geöffnet, die Organisatoren freuen sich über viele große und kleine Gäste. Und die Peiner machen fleißig mit: An der PAZ Station an der Werderstraße wurden schon nach etwa einer Stunde die ersten Karten abgegeben, deren Inhaber die zehn Stempel voll haben, die zur Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich sind. „Inzwischen sind es schon rund 150“, sagen Pina Wosnitza und Stefanie Blasig, die den Stand betreuen und alle Hände voll zu tun haben, gegen 13 Uhr. „Uns wird immer wieder von begeisterten Menschen gesagt, wie super die Veranstaltung ist“, freuen sich die beiden Frauen.

An jeder Station werden Stempelkarten bereit gehalten und es gibt pro Station einen Stempel darauf. Fleißige Radfahrer, die zehn Stempel gesammelt haben, können beim PAZ-Gewinnspiel teilnehmen und einen von drei Gutscheinen von Fahrrad-Hahne gewinnen.

