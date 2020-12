Die Infektionen mit dem Coronavirus sind in Peine in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Nach dem ersten Ausbruch im Pflegeheim „Brockenblick“ in Gadenstedt verfügte der Landkreis Peine ein Aufnahmestopp in allen Einrichtungen. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist das Besuchsverbot im Peiner Klinikum.