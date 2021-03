Peine

Erst angekündigt, nun da: die Ausgangssperre. Doch ist sie das geeignete Mittel, die Neuinfektionen in Peine in den Griff zu bekommen? Sie ist ein Versuch – nicht mehr, nicht weniger. Klar ist, Kontakte im privaten Umfeld müssen reduziert werden - die Inzidenz in Peine ist zu hoch. Unstrittig ist auch, dass Zusammenkünfte verhindert werden müssen – doch diese waren ohnehin schon verboten. Und: Wissenschaftlich belegt sind die Wirkungen von Ausgangssperren bislang noch nicht. Der Effekt ist also strittig. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss besondere Beachtung geschenkt werden.

Was bleibt also von den Ausgangssperren in Peine? Sie sind ein Mittel von vielen aus dem Corona-Maßnahmenkatalog. Aber klar ist auch, sie schaden nicht – zumindest nicht in dem Maße, wie Geschäfts- oder Schulschließungen. Eigentlich ist die Sache doch klar, egal ob um 5 Uhr morgens, 15 Uhr am Nachmittag oder um 23 Uhr abends: jederzeit Kontakt einschränken.

Von Nina Schacht