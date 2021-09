PAZ-Leser können ein Wochenende lang E-Roller, E-Rad oder E-Auto ausprobieren

Peine

Überall sieht man sie – Elektrofahrzeuge, die immer mehr auf den Straßen im Peiner Land rollen. Ein unumkehrbarer Schritt vorwärts, dass der Verkehr auf zwei sowie auf vier Rädern auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Und eine Chance für Leser der Peiner Allgemeinen Zeitung (PAZ) selbst einmal solche Testfahrten mit einem E-Auto, E-Roller oder E-Bike ein Wochenende lang zu unternehmen, die von heute an im Rahmen der Initiative „pe-mobil“ gewonnen werden können.

Die von den Stadtwerken Peine gegründete Initiative „pe-mobil“ ist seit ihrem Start im Frühjahr die Top-Adresse, wenn es um das Thema E-Mobilität und das Voranbringen einer flächendeckenden Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge in der Region Peine geht. Mit im Boot sind die Stadt Peine, der Landkreis, umliegende Kommunen und Akteure aus Wirtschaft und Medien. Denn: Die Mobilitätswende ist ein Themenfeld mit vielen Bestandteilen und konkreten Umsetzungsschritten, kurzum eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Deshalb engagieren sich das Autohaus Gebr. Schmidt, Zweirad Hotopp und die PAZ ebenfalls bei „pe-mobil“. Im Zuge der Initiative und aufgrund des Riesenerfolgs starten das Autohaus und Fahrradgeschäft jetzt gemeinsam mit der PAZ die ausgeweitete zweite Runde des erneuten Gewinnspiels. Sie wollen noch mehr Menschen in Stadt und Land die Möglichkeit geben, mit etwas Glück die Vorzüge der Elektromobilität bei Probefahrten kennenzulernen.

Das ist die Initiative „pe-mobil“ Gemeinsam macht sich „pe-mobil“ dafür stark, moderne Ladetechnik in Peine zu etablieren. Dazu gehören ein einheitlicher und technisch zuverlässiger Standard, Preise, die sich am Kunden orientieren, eine einfach zu bedienende Technik mit EC-Karten-Standard und die ökologische Ausrichtung mit „grünem Strom“. Unterstützer der Stadtwerke-Initiative „pe-mobil“ sind: Gemeindewerke Peiner Land, PAZ, Hagen Energiesysteme, Landkreis Peine, Autohaus Gebr. Schmidt, Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, Volksbank Brawo, Peiner Heimstätte, Zweirad Hotopp, Stadt Peine, Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Lengede, Wendeburg und Vechelde sowie Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) des Landkreises Peine. Weitere Informationen gibt es unter www.pe-mobil.de im Internet.

Erstmals können außer Testfahrten mit Elektroautos auch welche mit einem E-Bike oder E-Roller gewonnen werden. Im Frühjahr hatten bereits die ersten fünf Leserinnen und Leser die Gelegenheit, ein Wochenende lang die Vorteile von E-Autos selbst in der Fahrpraxis auszuprobieren. Dabei nahmen sie Kriterien wie Straßenlage, Reichweite, Fahrgefühl, Beschleunigung, Ladedauer am Aufladekabel in der eigenen Garage oder an der E-Ladesäule und die Gestaltung von Ladetarifen unterwegs auf Deutschlands Straßen kritisch unter die Lupe - entscheidende Aspekte für Anschaffungsargumente. Die Testfahrer waren sich einig: „Elektroautos sind eine tolle Sache.“

Sie wollten schon immer mal ein E-Auto, einen E-Roller oder ein E-Bike Probe fahren und herausfinden, welche Vorteile die Fahrzeuge mit sich bringen? Dann machen Sie mit bei dem „pe-Mobil“-Gewinnspiel: Das Autohaus Gebr. Schmidt stellt vier E-Autos sowie einen E-Scooter zur Verfügung und Zweirad Hotopp ein auf den Gewinner typgerecht abgestimmtes Elektrofahrrad. Die E-Fahrzeuge können am Wochenende vom 8. bis 11. Oktober Probe gefahren werden.

Mitmachen können Sie auf www.pe-mobil.de im Internet. Den Link zur Aktion finden Sie dort unten auf der Startseite und im Blog-Bereich. Einfach das Bewerbungsformular bis Donnerstag, 30. September, ausfüllen und ankreuzen, ob Sie ein E-Auto, einen Elektroroller oder ein E-Bike testen wollen. Wir drücken die Daumen!

Von Birthe Kussroll-Ihle