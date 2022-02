Peine

Bürger wehren sich, wenn es um die Straßenausbaubeiträge geht. Die Frage, ob, wieviel und wie oft Anwohner für die Sanierung „ihrer“ Straße zur Kasse gebeten werden sollen, bewegt und sorgt die Peiner gleichermaßen. Ein neuer Gesetzentwurf soll nun die Möglichkeit für Kommunen schaffen, bei ausgeglichener Haushaltslage Kredite für die Straßensanierung aufnehmen zu können. Doch greifen sie zu, reißt das wiederum ein Loch in die Gemeindekasse, das gestopft werden muss. Die Rechnung muss also stimmen. Wie aber sieht eine faire Lösung für die Anwohner aus? Sie dürfen wegen hoher Beiträge nicht in Existenznöte geraten. Renten dürfen davon nicht aufgefressen werden, Familien sich nicht verschulden müssen. Wünschenswert ist eine einheitliche Lösung für alle Gemeinden im Kreis Peine, vier Kommunen haben bislang den Schritt gewagt und die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Halten Kommunen dennoch an den Straßenausbaubeiträgen fest, sollten sie den Anliegern zumindest ein Mitspracherecht bei der Sanierung „ihrer“ Straße einzuräumen – auch bei den Kosten.

Von Nina Schacht