Eine kleinlaute Entschuldigung – ob das für die Impf-Vordrängler Landrat Franz Einhaus und den Ersten Kreisrat Henning Heiß als Wiedergutmachung reicht? Andere müssen noch immer warten und bangen, obwohl sie chronisch krank sind oder direkten Kontakt zu Corona-Infizierten haben. Und die Verwaltungsspitze nimmt sich einfach aus dem Selbstbedienungsladen, was jenen zugestanden hätte.

Dieses Verhalten ist zutiefst unmoralisch und unsolidarisch. Einhaus und Heiß wären nach der bundesweit festgelegten Impfreihenfolge noch nicht dran gewesen, und sie hätten sich wie jeder andere in der Reihe anstellen sollen.Doch sie haben ganz bewusst die lange Warteschlange umgangen und sich an den „Impfresten“ bedient. Auch wenn es Absprachen gab – es war so nicht korrekt. Offen bleibt die Frage, warum Einhaus und Heiß nicht schon an die Öffentlichkeit gegangen sind, als bekannt wurde, dass der Geschäftsführer des kreiseigenen Klinikums Wolfgang Jitschin eine vorgezogene Impfdosis erhalten hat. Haben sie vielleicht schlicht darauf gesetzt, dass ihr kleines „Geheimnis“ im erlauchten Zirkel bleibt? Fest steht: Für ihre (Fehl-)Entscheidung müssen sich Einhaus und Heiß jetzt verantworten – vor den Peiner Bürgern und vor allem vor sich selbst.

