Peine

Die Stimmung bei den Einzelhändlern ist momentan vorsichtig optimistisch. Auch in Peine dürfen die Geschäfte dank der Corona-Lockerungen wieder öffnen. Ausgemachte Termine und eine Schnelltest-Pflicht fürs Einkaufen sind weggefallen. Heißt das, dass sich die Lage wieder entspannt? Ja und nein. Derzeit genießen sowohl Kunden als auch Verkäufer die Freiheiten. Doch obwohl die Inzidenz im Kreis Peine derzeit ausgesprochen niedrig ist, ist eine vierte Corona-Welle nicht ausgeschlossen.

Diese könnte schon im Herbst hereinbrechen, warnen Experten. Und wenn die Inzidenzwerte dann wieder rapide in die Höhe steigen, droht womöglich ein dritter Lockdown. Davon wären nicht nur Einzelhändler schwer getroffen, am Ende hätten alle dadurch verloren. Vollständig verhindern lässt sich eine mögliche vierte Welle durch das eigene Verhalten nicht, wohl aber zum Guten beeinflussen. Darum ist es wichtig, trotz derzeit entspannter Lage achtsam zu sein. Das ist nicht nur gut für die eigene Gesundheit und die anderer, sondern rettet am Ende womöglich ganze Existenzen.

Von Dennis Nobbe