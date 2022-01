Peine

Jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee zubereite, klopfe ich den alten Kaffeesatz aus dem Espressokocher in eine Schüssel. Ich bin quasi Kaffeesatz-Sammlerin. Das habe ich vor Jahren von meiner Freundin gelernt, die damals schon Kaffeesatz als Dünger für den Garten verwendet hat. Da mein kleiner Gemüsegarten direkt vor meiner Küchentür liegt, landet mein Kaffeesatz in der Regel dort.

Besonders säureliebende Pflanzen wie Tomaten profitieren, so habe ich es gelesen, vom Kaffeesatz, weil dieser die Pflanzen mit Stickstoff, Phosphor und Kalium versorgt. Auch im Kompost ist das körnige Zeug bestens untergebracht. Es lockt nämlich Regenwürmer an, die dann ihrerseits die Kompostierung beschleunigen. Angeblich vertreibt ausgestreuter Kaffeesatz sogar Schnecken und Ameisen, was ich allerdings noch nicht getestet habe. Jedenfalls betrachte ich meinen Kaffeekonsum am Schreibtisch inzwischen als gute Tat für den Garten.

Kaffeesatz: Für die Pflanzen oder für den Mensch?

Seit ich erfahren habe, dass Kaffeesatz noch vielseitiger eingesetzt werden kann, befinde ich mich regelrecht im Zwiespalt, ob ich das kostbare Elixier meinen Pflanzen oder doch lieber mir selbst gönne. Der Prütt, wie es im Ruhrgebiet heißt, kann sogar zu einer Salbe zur Linderung von Augenringen verarbeitet werden. Auch als Haarspülung soll er glänzend wirken. Das erschien mir so einfach, dass ich ein Experiment durchgeführt habe, an dessen Ende ich sehr lange Körnchen aus meinen Haaren waschen musste. Was tatsächlich funktioniert, ist das Einreiben der Hände mit Kaffeesatz, um die Haut von Knoblauch- oder Zwiebelgeruch zu befreien. Offenbar soll Kaffeesatz auch in Schuhen gegen Gerüche wirken. Wegen meiner Körnchen-Erfahrung habe ich diesen Versuch jedoch abgewählt.

Der Einsatz von Kaffeesatz als Scheuerpulver ist dagegen ganz risikofrei und funktioniert sehr gut. Seit ein paar Jahren stehen im Sommer ja auch überall in den Cafés und Gärten Schalen herum, in denen Kaffeesatz vor sich hin kokelt. Wespen mögen diese Räucherei gar nicht. Ob Kaffeesatz auch ein Wundermittel gegen Zecken wäre? Sollte ich im Frühjahr meinen Hund und mich damit einreiben? Wenn das schon bei Schnecken und Ameisen funktionierte? Ich sinnierte so vor mich hin und fand meine Idee einfach genial.

Herz oder Kopf – das ist doch Kaffeesatzleserei

Mein Mann meinte, ohne entsprechende Forschung sei das Kaffeesatzleserei. Ach ja, das ist übrigens die vergnüglichste Beschäftigung, die Kaffeesatz zu bieten hat – das Kaffeesatzlesen. Bei mir landet keine Tasse mehr im Abwasch, bevor ich nicht einen Blick auf die Botschaft geworfen habe. Gleich zu Beginn des Jahres hatte ich ein Herz in meiner Tasse. Mein Mann sah allerdings einen Schmetterling. Oder einen Tierkopf. Da war er nicht ganz sicher. Da es mein Kaffee war, lag die Deutungshoheit natürlich bei mir. Und wer gibt schon ein Jahr voller Liebe für einen Tierkopf auf?

Info: Das Buch „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de, Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author, facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin

Von Anke Weber