Peine

Moin. Wieder neue Verordnungen, und man kriegt das alles nicht mehr vornander, besonders unser Omma nich. Jedenfalls so war das diese Woche, ich wollte noch eben drei, vier Fass Gülle wegbringen, wo ich doch just ne Sperrfristverlängerung gekriegt hatte, wurde also höchste Zeit, die Kacke war quasi am Dampfen. Ich hatte das Fass gerade voll und angekuppelt, kommt unser Omma aufn Hof gerannt und brüllt „Homeoffice-Pflicht“ hättense gerade in Apparat verkündet. Und was heißt das jetzt für mich? Muss ich meine Gülle zuhause im Garten abrotzen oder wie soll das gehen? Ja das wüsste sie auch nich, aber Pastor hätte auch schon alle über 80-jährigen angerufen, dasse nich mit eine Beerdigung rechnen könnten zur Zeit, denn er dürfe das Pfarrhaus auch nich verlassen.

Was is das doch alles fürn Blödsinn. Und wie isses mitn Briefträger, darf der auch nich mehr raus? Ja der hätte sich in seinen Bulli nen zweiten Wohnsitz angemeldet und würde die Pakete und Brief von da ausm Fenster schmeißen, das wäre dann auch Homeoffice. Hab ich sofort aufn Samtgemeindebüro angerufen und meinen Trecker als Zweitwohnsitz eingetragen, doch für die Gülle wars schon zu spät, für die gilt jetzt bis Mitte Februar Homeoffice.

Schreibt für die PAZ: Dietmar Wischmeyer Quelle: Catherine Langlotz

Problematische Glühwein-Suche auf dem Weihnachtsmarkt

Früher als die Jahre vorher oder im Vergleich zu letztem Jahr überhaupt, öffneten diese Woche die Weihnachtsmärkte in Niedersachsen – weniger Buden und mehr Abstand, wohl auch mit Doppel-G-Kontrolle am Eingang. Und da dachte ich mir: Nimmste unser Omma mit zum Bezahlen, und wir zwei beide hauen mal schön aufn Abend nen paar Glühwein in das Gekröse. Ja denkste, wir haben den ganzen Weihnachtsmarkt abgesucht, aber glaubste wir haben stinknormalen Glühwein aus der Zuckerrübenforschung gefunden. Da gabs ja jeden Scheiß, von Lumumba bis Eierpunsch, von finnischen Glögg oder wie die alte Rentierjauche heißt bis hin zu warm gemachten Caipiranja. Nichts is mehr sicher vor der Kochplatte des Marketenders: weißen Glühwein und Apfelpunsch kannte man ja schon, aber wozu gibt es Glüh-Holunder ohne Alkohol, wenn man gar nich bettlägerig is.

Überhaupt diese Alkoholfreiheit die greift immer mehr um sich aufn Weihnachtsmarkt. Wozu? Wer kein Alkohol will, kann doch Champignonpfanne fressen, muss er doch nich am Glühweinstand im Wege stehen. Nä, ich war regelrecht bedient, bin mit unse Omma wieder abgerückt und wir ham zuhause selber die Pulle Amselfelder eine Stunde lang aufe Heizung gelegt und mitn Löffel Zucker im Glas ausgesoffen – Lecker.

Munter bleiben !

Von Dietmar Wischmeyer