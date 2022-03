Peine

Moin. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast – waren das nicht früher immer Männer – is egal, jedenfalls hat die diese Woche den Nährstoffbericht 22 rausgehauen. Darin steht nicht, ob wir alle satt geworden sind, sondern wie viel Nitrat das Kaffeewasser enthält, und – oh Wunder – 80.000 Tonnen wurden komplett abgebaut. Das is ne Menge, und damit hat Niedersachsen fast überall die Höchstmenge unterschritten, bis auf zwei Landkreise. Wer rät, welche? Region Hannover und Braunschweig? Falsch geraten, es waren die üblichen Verdächtigen Cloppenburg und Grafschaft Bentheim.

Müssen wir uns jetzt Sorgen machen um die Schweineproduzenten im Landkreis Vechta, wenn die nich mehr dabei sind? Früher hieß es doch immer: „Hast Du im Wasser Nitrate, dann is alles roger im Staate.“ Das heißt auf Deutsch: Es geht wirtschaftlich bergab, wenn der Kaffee nicht nach Gülle riecht. Alles kann man nich haben, an sich isses ja gut, dass nur genauso viel Stickstoff aufn Acker kommt, wie die Pflanze auch verputzen kann.

Quelle: Catherine Langlotz

Noch schöner wärs, wenn auch der Nährstoffbericht der menschlichen Fauna entsprechend ausfallen würde, da wird immer noch zuviel gefressen von allem, was dann letztlich auch beim Menschen als Nitrat wieder rauskommt. Und auch das gilt: „Das Schwein, von dem Du nicht das Schnitzel frisst, Dir auch nicht in den Kaffee pisst.

Was unsere Graugänse mit Putins Krieg zu tun haben

Jedes Jahr im Herbst und jetzt im Frühling überfallen sie wieder die Felder in Niedersachsen: die Graugänse, auch „Wildschweine der Lüfte“ genannt. Was die auf einem Rübenacker anrichten, da muss die Wildsau lange für buddeln, gut, die rückt ja auch nicht gleich mit tausend Mann auf dem Felde an. Zusätzlich zu dem, was die Gans alles auffrisst an Getreidesaat, kackt sie auch noch den Acker flächendeckend zu. Das wiederum findet der Landwirt so mittelprächtig: erstens Getreide weg, zweitens alles zugekackt. Dafür, dass der Bauer die ganze Bande nich abknallt, kriegen die Fraßgeschädigten insgesamt 8 Millionen Euro auf die Kralle.

Nu sagst Du, is ja für nen guten Zweck, damit unse Gänse überleben. Von wegen unse Gänse, die Biester hauen sich mit unsern Getreide die Rüstung voll und dann geht’s vollgefressen weiter nach Sibirien. Mit anderen Worten: Wir füttern Putins Viehzeug auf unsern Feldern fett. Und im Gegensatz zu Erdgas kriegen wir dafür nix von ihm als Gegenleistung. Alle regen sich darüber auf, dass wir mit Gas und Benzin Putins Krieg finanzieren, dass wir aber seinen Gänsebraten hier für umme fett füttern, da regt sich keiner drüber auf. Wenn unsereins nich auf alles achten täte, dann ging das hier doch drunter und drüber, sagt unser Omma auch immer. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer