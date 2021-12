Peine

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Weihnachten steht vor der Tür. Die Vorfreude ist riesig, vor allem bei den Kindern. Um die Spannung noch etwas zu steigern, habe ich ein paar unnütze Infos über das Fest der Feste gesammelt. Ho, ho, ho und los gehts: Eine knapp 65 Meter hohe Douglasie, die 1950 in einem Einkaufszentrum im amerikanischen Seattle stand, gilt bis heute als der höchste Weihnachtsbaum der Welt. So steht es im Guinness-Buch der Rekorde. Gans im Ofen, Weihnachtsbeleuchtung an, Fernseher läuft. Droht der Blackout? Nein. Ein „möglicherweise höherer Stromverbrauch über die Weihnachtstage“ werde durch geringeren Verbrauch in der Industrie überkompensiert, erklärt der zuständige Bundesverband.

Die historisch belegte Volkszählung des Quirinius im Lukas-Evangelium passt zeitlich nicht zu anderen Bezügen in der Weihnachtsgeschichte. Nicht schlimm, so die Theologie. Für sie zählt allein die Symbolik. Hat eigentlich Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden? Nein. Das rot-weiße Gewand geht tatsächlich auf eine Werbekampagne des Unternehmens zurück. Aber die Figur gab es in Deutschland bereits im 19. Jahrhundert. Und die Blätter in „O Tannenbaum“ sind meist grün, doch in manchen Versionen treu. Diese Formulierung stammt aus einer Liebesweise vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Einige Jahre später ergänzte ein Dichter sie und machte ein Weihnachtslied daraus. Was wissen Sie über Weihnachten, was bisher nur wenigen bekannt ist? Schreiben Sie mir.

Von Thomas Kröger