Kreis Peine

Sitzen sie gerade? Heben Sie mal das rechte Bein an und lassen es im Uhrzeigersinn kreisen. Und nun malen sie mit der rechten Hand eine 6 in die Luft – oben beginnend. Sehen Sie: Das Bein kreist plötzlich links herum oder bleibt still, weil unser Gehirn auf derselben Körperachse keine entgegengesetzten Bewegungen hinbekommt.

Das zu wissen, bringt einen nicht weiter. Genauso wenig wie die Erkenntnis, dass man nicht länger als vier Sekunden „Mmmmh“ sagen kann, wenn man sich dabei die Nase zuhält.

Interessant ist es aber schon. Genauso wie die Statistik, dass man in Deutschland im Schnitt sieben Minuten an einer Supermarktkasse steht.

Nur: All diese spannenden Erkenntnisse nützen uns im Alltag gar nichts. Es sei denn, man darf einen Seitenblick darüber schreiben.

Von Matthias Press