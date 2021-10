Peine

Mittwoch und Donnerstag sind zwei Sturmtiefs direkt hintereinander über Peine gefegt: Erst war es Ignatz, direkt danach Hendrik, beides „Jungs“. Denn seit 1998 haben Tiefdruckgebiete in Deutschland in ungeraden Jahren männliche Vornamen, Hochdruckgebiete haben weibliche, in geraden Jahren ist es umgekehrt. Vergeben werden die Namen vom Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin.

Seit 2002 gibt es sogar Namenspatenschaften: Wer sich einen Namen reservieren lassen möchte, zahlt 240 Euro für ein Tief- und 360 Euro für ein Hochdruckgebiet. Letzteres ist nicht nur teurer, weil es meist als angenehmer empfunden wird, sondern auch, weil es normalerweise längeren Bestand hat. Ich glaube aber, es würde mir eher nicht gefallen, wenn ein Tiefdruckgebiet nach mir benannt wird. Am Ende heißt es: „Dennis sorgt für Verkehrschaos und überflutete Keller.“ Und das habe ich auch schon geschafft, ohne 240 Euro dafür zu bezahlen.

Von Dennis Nobbe