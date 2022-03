Peine/Gifhorn

Wenn Sie von mir in der PAZ nicht mehr ganz so viel lesen wie zum Beispiel noch letztes Jahr, hat das einen speziellen Grund: Seit März ist mein Einsatzgebiet nicht nur der Kreis Peine, sondern auch der Kreis Gifhorn. Das heißt, dass ich pro Woche je ein paar Tage sowohl für die Peiner Allgemeine Zeitung als auch für die Aller-Zeitung – beide gehören zum gleichen Verlag – tätig bin. Für mich ist das gar kein so großes Neuland, denn vor fast zehn Jahren war ich mal freier Mitarbeiter der Aller-Zeitung – und außerdem wohne ich im Landkreis Gifhorn. Quasi ein Heimspiel.

Nun sind Peine und Gifhorn auch keine zwei völlig verschiedenen Welten. In beiden Landkreisen gibt es zum Beispiel die Kommunalpolitik, die Feuerwehren, die großen Bauprojekte und (leider) Corona. Eben so das, womit man als Redakteur tagtäglich zu tun hat. Nur muss ich mich noch ein bisschen an die Trennung meiner Zuständigkeiten gewöhnen. Wenn ich mich bei einem Termin in Gifhorn aus alter Gewohnheit als Dennis Nobbe von der Peiner Allgemeinen Zeitung vorstelle, gucken die Leute natürlich verdutzt. Und sollten Sie mich einmal anrufen, wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich mich mit „Nobbe, Aller-Zeitung“ melde. Sie wissen ja jetzt, woran es liegt.