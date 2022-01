PAZ-Glosse: Lesen ist das halbe Leben

Peine

Wenn man in der vermeintlichen Mitte seines Lebens angekommen ist, beginnt man sich Fragen zu stellen. Nicht die nach dem Sinn des Lebens oder andere Midlife-Crisis-Fragen. Sondern: Wie viele Bücher kann ich in meinem Leben noch lesen? Fest steht: Die Zeit ist begrenzt. Und es gibt einfach zu viele Bücher. Allein bei uns zuhause steht eine Bücherwand mit geschätzten 800 Exemplaren. Die meisten davon habe ich tatsächlich gelesen, aber längst nicht alle. Und ich werde immer langsamer. In diesem Jahr habe ich erst EIN Buch gelesen. Und das hatte ich schon im letzten Jahr angefangen. Zugegeben, das neue Jahr ist noch nicht besonders alt, aber ich bin meilenweit von den anvisierten 36 Büchern pro Jahr entfernt.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Lesen hat viele positive Auswirkungen auf Körper und Geist, wie unlängst Forscher der Yale-Universität bekannt gaben. Es fördert die Vorstellungskraft und Fantasie, reduziert Stress, vermittelt Wissen und trainiert die graue Zellen – was wiederum die Lebenserwartung steigert. Die Zeit, die man mit Lesen verbringt, wird einem am Ende also wieder gutgeschrieben.

Von Mirja Polreich