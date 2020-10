Kreis Peine

Sind Sie auch vom Coronavirus genervt? Die Krise wird zusehends schlimmer, und die Pandemie ist leider noch lange nicht vorbei. Doch es bringt nichts, wenn man sich ständig grämt und über die Endzeit philosophiert. Am besten ist es, wenn man den Wahnsinn mit Humor nimmt, und daher präsentiere ich Ihnen heute drei lustige Sprüche über das Coronavirus, die ich im Internet gefunden habe.

Der erste lautet: „Die krasseste Phase wird sein, wenn nichts passiert und alle Deutschen wochenlang ihre 100 Kilo Nudeln essen müssen!“ Der zweite Spruch heißt: „Schaffen Sie sich einen Lebensmittelvorrat für zwei Wochen an. Für Deutsche bedeutet das: Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was ihr immer für die drei Weihnachtsfeiertage einkauft.“ Und die dritte lustige Variante geht so: „Gegen den Coronavirus am besten jeden Tag drei Knoblauchzehen essen. Der wirkt zwar nicht gegen den Virus, aber der Abstand von einem Meter wird definitiv eingehalten.“ Na, mussten Sie lachen oder zumindest schmunzeln? Dann ist das Wochenende gerettet. Behalten Sie Ihren Humor und bleiben Sie gesund!

Von Thomas Kröger