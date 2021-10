Kreis Peine

Kürzlich habe ich im Urlaub in einer Parkanlage eine Gondelfahrt gemacht. Ich war nicht allein in dem kleinen Boot: Neben meiner Begleitung befand sich auch eine Reihe fremder Menschen mit an Bord, unter anderem ein etwas älteres Paar. Es tauschte sich rege und unüberhörbar, aber nicht unbedingt sachkundig über die Eindrücke aus. So säuselte sie einmal: „Schau mal Schatzi, dort ist ein Fasan.“ Ich zuckte zusammen, denn bei dem Vogel handelte es sich definitiv nicht um diese Spezies.

In dieser Sache hatte der Mann Recht

Mitten in meiner Überlegung, ob ich den Irrtum auf sich beruhen lassen oder aufklären sollte, meldete sich Schatzi zu Wort, dem der Fehler auch aufgefallen war. „Das ist kein Fasan“, bemerkte er ganz richtig und – wie viele Männer es gerne tun, wenn sie meinen, etwas besser zu wissen als ihre Partnerin – ein wenig belehrend von oben herab. Nun ja, immerhin hatte er in diesem Punkt recht. Doch als er dann im Brustton der Überzeugung „Das ist ein Truthahn“ hinzufügte, musste ich mir sowohl ein Lachen als auch einen bissigen Kommentar verkneifen, denn er hatte genauso Unrecht wie seine Frau: Der Vogel war eindeutig ein Pfau.

Von Kerstin Wosnitza