Peine

Drei Tage ohne Handy – wann waren Sie das letzte Mal ohne Smartphone unterwegs? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Doch dieses Schicksal ereilte nun meine Tochter. Der Home-Button ihres Smartphones ist kaputt. Zum Glück ein Garantiefall. Doch nun muss eine 13-Jährige ohne Smartphone durch den Alltag kommen.

Als ich das Handy zur Reparatur gegeben habe, habe ich den dortigen Mitarbeiter auf die bedrohliche Lage aufmerksam gemacht. Ein Teenager ohne Smartphone könnte schlimmen Folgen haben, etwa reale Verabredungen mit den Freundinnen statt stundenlanger Kommunikation über Whatsapp. Womit ich aber in jeden Fall gerechnet habe, waren Diskussionen in der Familie, weshalb die Reparatur so lange dauert. Doch das war tatsächlich kaum ein Thema. Hut ab – ich weiß nicht, ob ich so gelassen geblieben wäre.

Das Schlimmste kommt aber noch, denn das Wochenende steht nun bevor und das Handy ist noch nicht repariert. Davon weiß meine Tochter allerdings noch nichts. Ich werde versuchen, ihr das einfach schmackhaft zu machen: „Digital Detox“ ist ja voll im Trend.

Von Nina Schacht