Peine

Kinder sind spontan, das zeigt sich ganz deutlich bei den Wünschen für Weihnachtsgeschenke. Fast jedes Jahr läuft das bei uns nach dem gleichen Schema ab: Auf die Frage meiner Tochter, dass sie unbedingt neue Kopfhörer für ihr Smartphone braucht, antworte ich: „Bald ist ja Weihnachten, die kannst du dir ja wünschen“. Ist gebongt. Dann bekomme ich den ersten Entwurf des Wunschzettels meistens so Anfang Dezember. Die Kopfhörer sind nicht mit dabei, war wohl doch nicht so wichtig... Mitte Dezember frage ich noch mal, ob es denn jetzt auch bei den Wünschen so bleibt. „Na klar“, ist die Antwort meiner Tochter. Also gut, der finale Wunschzettel steht also. Meine Bedenken: Bis Weihnachten sind es noch neun Tage. Viel Zeit also, sich etwas Neues auszudenken.

Von Nina Schacht