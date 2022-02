Peine

Ich würde mich schon als recht musikalischen Menschen bezeichnen. Denn ich höre nicht nur gern und viel Musik, ich spiele außerdem Gitarre und Bass. Vielleicht nicht auf Weltklasse-Niveau, aber für diese und jene Band hat’s in der Vergangenheit immerhin gereicht. Doch eines beherrsche ich nicht: das Singen. Theoretisch weiß ich, wie der Gesang zu einem bestimmten Lied klingen sollte, praktisch treffe ich im besten Fall ungefähr die Hälfte der Töne.

Darum singe ich nur dann, wenn es hoffentlich kein anderer hört. Also ganz klassisch unter der Dusche. Oder im Auto – dann aber nicht an der Ampel, wenn andere Verkehrsteilnehmer neben mir stehen. Ein Singer/Songwriter ist an mit jedenfalls nicht verloren gegangen. Obwohl: Bob Dylan singt auch, und der trifft längst nicht jeden Ton. Er ist nicht nur berühmt, er hat auch am gleichen Tag Geburtstag wie ich (allerdings ist er doppelt so alt). Vielleicht war das ein Zeichen und ich hätte doch ein berühmter Sänger werden können. Doch ich fürchte, ich wäre eher berüchtigt geworden. Übrigens mag ich die Musik von Bob Dylan – nicht, dass wir uns da falsch verstehen.

Von Dennis Nobbe