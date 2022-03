PAZ-Glosse: Der Käsegriller-Rekord

Kreis Peine

5888 Meter lang soll sie angeblich gewesen sein, die laut Deutschem Bratwurstmuseum längste Bratwurst der Welt am Stück. Wir haben jetzt beim Grillen auch einen Rekord aufgestellt – nie spritzte der Käse aus einem Käsegriller auf unserem Rost weiter als am Wochenende. Ich habe extra nachgemessen: Auf erstaunliche 1,71 Meter bin ich gekommen. Oliver Pocher oder Harry-Potter-Star Daniel Radcliff sollen kleiner sein. Schade, dass kein offizieller Abnehmer des Guinness-Buch-der-Rekorde bei uns auf der Terrasse zugegen war. Schade nur um den schönen Käse. Ich liebe ja Käsegriller, die ideale Kombination, schließlich liebe ich auch alles, was mit Käse überbacken ist. Deshalb muss ich auch immer schmunzeln, dass die Packungen für Reibe-Käse wiederverschließbar sind. Wenn ich eine Lasagne mache, muss da nichts wiederverschlossen werden. Die nächsten Käsegriller werde ich nach einem Tipp von Grill-Meistern mit etwas weniger Hitze unterm Rost zubereiten, am kommenden Wochenende soll es schließlich erneut sonniges Grillwetter geben. Auf meiner Terrasse gilt dann wieder: „Make Wurst not War!“ und „Ich grille, also bin ich.“