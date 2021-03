Kreis Peine

Oh Gott, RTL holt David Hasselhoff zurück ins deutsche Fernsehen. In einer Agententhriller-Serie beim Streamingportal TVNow wird der alternde Hollywoodstar sich selbst spielen. Außerdem wird er als Produzent fungieren. Vor mehr als 35 Jahren wurde Hasselhoff zum TV-Serienstar in Deutschland. Nun wird er erstmals für den Sender selbst vor der Kamera stehen. In der Serie wird auch der deutsche Schauspieler Henry Hübchen zu sehen sein, die Dreharbeiten sollen in der Nähe von Berlin stattfinden. In der als „schwarzhumorig“ beschriebenen Agententhriller-Serie namens „Ze Network“ werden beide sich selbst spielen. Die Schauspieler geraten dabei mitten in eine „internationale Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges.“

Na ja, mal schauen, ob das wirklich spannend ist. Wichtig ist nur, dass Hasselhoff unter keinen Umständen singt. Ansonsten krame ich als Vorbereitung schon mal die alten „Knight Rider“ – oder „Baywatch“-Folgen hervor – das waren noch Zeiten mit Vokuhila-Frisur und roter Badehose!

Von Thomas Kröger