Peine

Nein, ich habe nicht vergessen, meine Halloween-Maske abzunehmen. Allerdings hat meine leicht grünliche Gesichtsfarbe schon mit dem Spektakel zu tun. Ich dachte Sonntag und eine Stunde durch die Zeitumstellung geschenkt, da müssten doch muntere, gruselig verkleidete Kinder klingeln und lustig „Süßes oder Saures“ rufen. Und so hatte ich reichlich Süßigkeiten besorgt und wartete nun hoffnungsvoll – nichts! Nicht ein Kind! Horror! Die Stunden rannen dahin, und ich stopfte mich aus Frust mit Süßigkeiten voll. Mir ist heute noch schlecht.

Die gute Nachricht: es ist noch was übrig. Also, liebe Kinder, schon mal vormerken! Am 11. November ist Martinstag und „Matten Matten Meeren“. Lasst mich nicht wieder hängen, sonst platze ich noch...

Von Jan Tiemann