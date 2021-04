Peine

Erst war die Geduld der Autofahrer auf die Probe gestellt, jetzt sind die Fußgänger und Radfahrer an der Reihe. Denn, die Bauarbeiten in der vielbefahreren Ostrandstraße gehen weiter. Nachdem im vergangenen Jahr die Fahrbahn der Ostrandstraße ab der Kreuzung Woltorfer Straße bis zum Ascherslebener Kreisel erneuert wurde, folgt nun die Sanierung des Geh- und Radweges, wie die Stadt mitteilt. Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 14. April und dauern voraussichtlich bis Ende Juni an. Die Wege sind für Radfahrer und Fußgänger in dieser Zeit nicht passierbar.

Radfahrer dürfen nicht auf die Fahrbahn ausweichen

Das Pflaster des Geh- und Radweges soll komplett entfernt werden, der Unterbau wird geebnet, anschließend wird neues Pflaster eingebaut. „Fahrradfahrer werden gebeten, während der Bauphase die betroffenen Teilstrecken zu meiden und über Ausweichstrecken, zum Beispiel die Schäferstraße zu fahren. Die Fahrbahn der Ostrandstraße steht nicht für Fahrradverkehr zur Verfügung!“, so Moritz Becher, stellvertretender Sprecher der Stadt.

Sanierung des Radweges: Die Bauarbeiten dauern bis Juni an. Quelle: Ralf Büchler

So wird der Fuß- und Radweg saniert

Die Bauarbeiten sind in vier Teilbereiche aufgeteilt: Im ersten Abschnitt (ab 14.April) werden Arbeiten von der Kreuzung Woltorfer Straße bis zum Lehmkuhlenweg ausgeführt. Der zweite Abschnitt ist vom Lehmkuhlenweg bis Am Ottos Hof vorgesehen, weiter geht es mit Bauarbeiten bis zur Gunzelinstraße. Von dort wird der Radweg bis zum Ascherlebener Kreisel saniert.

Die jeweiligen Abschnitte müssen auf Grund der örtlichen Situation während der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Aufgrund der Verkehrssicherheit sei es nicht möglich, die Radfahrer und Fußgänger in den gesperrten Abschnitten auf die Fahrbahn der Ostrandstraße ausweichen zu lassen.

Das passierte bisher

Im August des vergangenes wurde die viel befahrene Ostrandstraße vom Ascherslebener Kreisel bis zur der Kreuzung Woltorfer Straße/ Stahlwerkbrücke saniert. Während der gesamten Bauzeit war die Ostrandstraße in dem Abschnitt voll gesperrt, einschließlich der Anbindungen sämtlicher Seitenstraßen. Der Durchgangsverkehr wurde weiträumig über die Bundesstraße 444 und die Bundesstraße 65 umgeleitet. Auf der gesamten etwa 1,6 Kilometer langen Strecke wurde der vorhandene Asphalt entfernt, teilweise auch der Unterbau durch Bodenaustausch tragfähig gemacht. Hintergrund der Straßenerneuerung war eine sehr starke Zunahme des Verkehrs.

Von Nina Schacht