Opposition fordert schnelle Digitalisierung der Peiner Stadtverwaltung

Peine

Die Oppositionsparteien im Rat der Stadt Peine – die CDU, die Freien Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) und FDP/Piraten – fordern in einem gemeinsamen Antrag an Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) eine deutliche Verbesserung der digitalen Infrastruktur in der Fuhsestadt in den kommenden Jahren. Dafür müsse die Stadtverwaltung personell, sachlich und finanziell entsprechend ausgestattet werden.

CDU-Fraktionschef Andreas Meier sagt: „Zur Verbesserung müssen wir alle möglichen und auch bereits zur Verfügung stehenden Fördermittel für die Digitalisierung nutzen, um für einen flächendeckenden Breitbandausbau, eine digitale Verwaltung und die Einführung der digitalen Akte zu sorgen.“ Die Verwaltungsdienstleistungen für die Peiner Bürger sollten zukünftig digital angeboten werden. Dazu gehöre auch die Entwicklung einer App, „die Bürger, Einzelhandel und Gewerbe mit der Verwaltung verbinde und auch neuen Mobilitäts-, Verkehrs- und Einzelhandelskonzepten den Weg bereiten kann“.

Und Karl-Heinrich Belte (FW-PB) ergänzt: „Alle Angelegenheiten rund um das Thema Digitalisierung und Vernetzung sollen in Zukunft über einen neu einzurichtenden Digitalisierungs-Ausschuss vorangetrieben werden.“ Konkrete Themen seien dann zum Beispiel die digitale Wirtschaftsförderung und die Digitalisierung an Schulen. Dieser Antrag erfolge in Kürze gesondert.

Die Stadtverwaltung soll jetzt laut Dr. Ralf Zornemann (FDP) unter anderem prüfen: „In welcher Form kann die Digitalisierung organisatorisch in der Peiner Stadtverwaltung weiter vorangetrieben werden kann? Hierzu soll seitens der Verwaltung bewertet werden, inwiefern es sinnvoll ist, ein digitales Büro, einen Fachdienst für Digitales, eine Zentrale Koordinierungsstelle für Digitales, einen Digitalbeauftragten oder eine Stabsstelle Digitalisierung einzurichten oder eigene Vorschläge für eine Optimierung der Verwaltungsstruktur zu erarbeiten.“

Und man müsse wissen, welcher Stellenbedarf und wie viel Geld für die Umsetzung und fortwährende Weiterentwicklung der Digitalisierung in Peine notwendig sei.

Die Stadt Peine möchte dazu laut Sprecherin Petra Neumann noch keine Stellungnahme abgeben, da der Antrag erst sehr kurzfristig im Rathaus eingegangen sei. Generell sei die Stadtverwaltung aber beim digitalen Wandel gut aufgestellt.

Von Thomas Kröger