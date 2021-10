Online-Workshop in Peine: „Heute schon Ihrem Kind vorgelesen?“

Peine

Im Rahmen der Kampagne „Heute schon Ihrem Kind vorgelesen?“ haben die Schüler der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz an den Berufsbildenden Schulen Peine einen ganz besonderen Workshop. Mit der Referentin Tina Kemnitz erarbeiteten sie, wie man bei Kindern durch wirklich spannendes Vorlesen die Neugier auf Bücher wecken kann. Am Mittwoch, 10. November, ist die Sprechwissenschaftlerin und Literaturvermittlerin digital zu Gast in Peine. Der Online-Workshop richtet sich an Eltern und Großeltern, Ehrenamtliche und alle Interessenten. Kemnitz stellt Kinder- und Jugendbücher vor und gibt Tipps rund um das Vorlesen. Anmeldung und Infos: Landkreis Peine, Fachdienst Jugendamt, Frau Heinze, Telefon (0 51 71) 4 01 22 56 oder an c.heinze@landkreis-peine.de per E-Mail.

Die Kampagne „Heute schon Ihrem Kind vorgelesen?“ ist eine Initiative des Landkreises Peine mit den Kooperationspartnern Kinderschutzbund, Jugendpflege und Bücherei der Stadt Peine sowie dem Elko-Projekt des Caritasverbandes.

