Online-Training mal anders: Wer verliert muss schwitzen

Peine

Der Sport kam bei mir in den vergangenen 13 Monaten doch relativ kurz. Deshalb bin ich nun ganz glücklich, dass ich bei dem sonnigen Wetter der vergangenen Tage mal wieder die Tischtennis-Platte aus dem Schuppen holen konnte. Neuerdings mache ich auch am Abend während des Computerspielens mit meinen Freunden vermehrt Sport. Wir nennen das „positive Bestrafung“ oder „negative Belohnung“. Denn sämtliche Misserfolge – verlorene Spiele oder schlechte Platzierungen in unserer internen Rangliste – machen wir nun mit Fitness-Übungen wieder gut. Jeden Tag ist eine andere dran.

Am Montag letzter Woche begann es mit dem wunderschönen Wandsitzen, dann kamen Sit-Ups und Kniebeugen, Ausfallschritte und das allseits beliebte Planken im Unterarmstütz. Ich denke, dass unserer Gruppe das ganz gut tut. Denn immer, wenn wir fertig sind, und sich alle wieder ihr Headset aufgesetzt haben, um weiter zu sprechen, atmen wir alle doch etwas mehr als gewöhnlich. Der Sport kam also nicht nur bei mir zu kurz. Ich bin gespannt, wie lange wir am Ball bleiben. Der Corona-Wahnsinn scheint ja kein Ende zu nehmen – Hauptsache wir sind am Ende alle fit.

von Lukas Everling