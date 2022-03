Omikron-Welle füllt Peiner Arztpraxen – Personalnot im Peiner Klinikum

Kreis Peine

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so hoch wie nie und die Peiner Arztpraxen haben mit PCR-Tests alle Hände voll zu tun. Auch das medizinische Personal ist vor Corona nicht gefeit – im Peiner Klinikum ist die Personalsituation angespannt. Bundesweit jedoch stehen Lockerungen der Corona-Maßnahmen an.

Einen riesigen Ansturm von Corona-Patienten in seiner Praxis erlebt gerade der Peiner Mediziner Dr. Christian Pabst. Der Vorsitzende des Peiner Ärztevereins sieht viele Patienten, die sich mit der Omikron-Variante infizieren, etwa 40 bis 50 PCR-Abstriche werden täglich in der Praxis genommen, die zu etwa 90 Prozent das oft vorweggegangene positive Schnelltestergebnis bestätigen: „Aber ich sehe unter Omikron praktisch keine schweren Verläufe mehr. Die Geimpften haben mehr oder weniger starke Erkältungsbeschwerden, müssen aber nicht ins Krankenhaus“, schildert er seine Eindrücke.

Dies sei bei der Delta-Variante anders gewesen. Ausnahmen gebe es aber durchaus: Etwa bei Patienten mit schweren Grunderkrankungen oder anders immungeschwächten Menschen gebe es die schweren Verläufe bei der Omikron-Variante.

Ende der Corona-Maßnahmen verfrüht?

Deutlich stärker unter einer Infektion litten Ungeimpfte, nach Pabsts Beobachtung sind das überwiegend Jüngere, die sich „richtig krank“ fühlten und um Hausbesuche bitten würden. Kommt das Ende der Corona-Maßnahmen, wie von Bund und Ländern ab dem 20. März beschlossen, zu früh? „Ziel der ganzen Maßnahmen war es ja, einen Kollaps des Gesundheitssystems zu vermeiden“, sagt Pabst. Und dieser Kollaps sei nicht eingetreten. „Es scheint handhabbar und deshalb kann man die Entscheidung tragen, jetzt zu lockern.“

So sollen etwa strengere Schutzmaßnahmen weitgehend wegfallen, wie zum Beispiel die Zugangsbeschränkungen 2G und 3G. Auch die Homeoffice-Pflicht soll enden. Basisschutzmaßnahmen sollen aber weiter bestehen bleiben, wie etwa das verpflichtende Tragen von Masken in Innenräumen. Einige Bundesländer – darunter auch Niedersachsen – haben aber bereits angekündigt, für eine Übergangszeit bis zum 2. April an den bestehenden Regeln festhalten zu wollen.

Nach Pabsts Beobachtung finden die Infektionen vor allem im Privaten statt. „Es gibt Kollegen, die machen täglich PCR-Abstriche und bekommen dann schließlich Covid über ihre Kinder“, schildert er. Trotz Impfung gebe es auch immer mal wieder positiv getestete Mitarbeiter. „Es sagt einem ja auch nicht jeder Patient, dass er zum Beispiel Halskratzen hat, obwohl wir immer wieder darauf hinweisen, nicht mit Erkältungssymptomen zu kommen“, schildert er. So komme es immer wieder zu Personalausfällen, aber nicht nur wegen Corona.

Viele Personalausfälle im Peiner Klinikum

Wie in den Hausarztpraxen gibt es auch im Peiner Klinikum aktuell viele krankheitsbedingte Ausfälle. „Diese sind aber nicht nur auf Corona, sondern auch auf andere Erkrankungen zurückzuführen“, sagt Klinikums-Sprecherin Sarah Weil-Pütsch. Die Personalsituation sei gegenwärtig sehr angespannt, dennoch könnten Ausfälle noch kompensiert werden. Sollte es zu weiteren Personalausfällen kommen, werden Kapazitäten für geplante Eingriffe beschränkt. Die Notfallbehandlung sei so jederzeit sichergestellt.

Derzeit werden im Klinikum Peine 15 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Normal- und vier auf der Intensivstation, drei davon müssen beatmet werden. Nicht jeder Patient, der als Covid-Patient im Klinikum geführt wird, wurde auch aufgrund einer Covid-Infektion eingeliefert. Da aber alle Patienten bei der Aufnahme auf das Corona-Virus getestet werden, komme es gelegentlich zu Zufallsbefunden. „Auf der Intensivstation werden jedoch vorrangig Patienten mit Atemwegserkrankungen behandelt. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Hochrisiko-Patienten, die an diversen Vorerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Diabetes oder Herz-/Lungenerkrankungen“, so Weil-Pütsch.