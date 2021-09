Peine

Das ließen sich viele Peiner nicht entgehen: Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist am Samstag in die Fuhsestadt gekommen, um den Wählern sich und sein Programm vorzustellen, sollte er tatsächlich Regierungschef werden. Die Chancen dafür stehen nach aktuellen Umfragen gar nicht schlecht. Scholz stellte sich auch den Fragen der Peiner Bürger, denen die Gelegenheit gegeben wurde, schriftlich zu formulieren, was ihnen besonders am Herzen liegt. Der von der PAZ im Pressegespräch im Anschluss an den offiziellen Teil gestellten Frage, ob es in einer Regierung Scholz einen Minister Hubertus Heil geben wird, wich er allerdings geschickt und mit einem verschmitzten Schmunzeln aus.

Scholz zog in Begleitung des Peiner Direktkandidaten, dem amtierenden Bundesarbeits- und Sozialminister zu lauter, stimulierender Musik unter dem begeisterten Jubel der Menschen fast wie ein Popstar quer über den Marktplatz auf die Bühne neben dem Bodenstedt-Denkmal. Dort ergriff zunächst Heil das Wort, der in Peine ein Heimspiel hatte und seine Verbundenheit zu unserer Region betonte, in der er aufgewachsen ist und sich auch nach vielen Jahren in der Bundespolitik noch immer zu Hause fühlt.

Scholz trat leger auf und wirkte locker und entspannt

Dann übergab Heil das Mikrofon an Scholz, der im weißen Hemd ohne Sakko und Krawatte locker und entspannt wirkte. Seine Aussagen zu Klimaschutz und Energiewende, zur Zukunft, zur Rente oder zur Kinderarmut wurden begeistert aufgenommen. So sei es ein Ziel, die Beschäftigung zu erhöhen, indem Kinder aus sozial schwachen Familien bessere Aufstiegschancen erhielten oder Familie und Beruf besser zu vereinbaren seien. Das garantiere eine stabile Rente. Der aktuelle Vizekanzler sprach sich zudem für einen Mindestlohn von zwölf Euro, eine Stärkung von Tarifverträgen sowie zusätzliche 100 000 geförderte Wohnungen pro Jahr aus.

Im ersten Jahr als Kanzler wolle er Ausbauziele für den Klimaschutz definieren, den Netzausbau voranbringen und entsprechende Gesetze verabschieden, sagte Scholz. Von der Union angedachte Steuersenkungen für Menschen mit hohen Einkommen nannte er „unsolidarisch und aus der Zeit gefallen“. Arbeitsminister Heil versprach, er werde sich als Bundestagsabgeordneter dafür einsetzen, dass Peine als Industriestandort erhalten bleibe und gefördert werden.

Auf dem Marktplatz wurde es immer voller

Je länger die Veranstaltung dauerte, desto voller wurde es auf dem Marktplatz und desto mehr stieg die Stimmung bei den vielen Hundert Menschen, die gekommen waren, um den Kanzlerkandidaten persönlich zu erleben. Auch das mediale Interesse war enorm. Zahlreiche Journalisten waren vor Ort, um über den Auftritt in Peine zu berichten, und führten kurze Interviews.

Doch Scholz und Heil nutzten die Veranstaltung auch, um mit den Bürgern in direkten Kontakt zu treten. Wer mochte, konnte ein Erinnerungsfoto von sich und den beiden hochrangigen Politikern machen lassen. Der Peiner Stefan Kopitz ergriff diese Gelegenheit. „Wer weiß, vielleicht stand ich neben dem nächsten Kanzler“, sagte er fröhlich. Auf den Marktplatz gekommen waren er, seine Frau Catrin und einige Bekannte, um Scholz einmal direkt zu erleben. „Das ist doch etwas ganz anderes als im Fernsehen“, sagten sie. „Wir sind politisch interessierte Bürger und wollten uns unmittelbar anhören, was Scholz zu sagen hat“, erklärten sie.

Auch Gifhorner waren angereist, um Scholz live zu erleben

Das war auch der Grund für eine Männer-Gruppe um Manfred Krone, die eigens aus Gifhorn, das auch zum Wahlkreis von Hubertus Heil gehört, angereist war. „Wir nutzen unseren Besuch, um uns hinterher noch ein wenig in Peine umzuschauen, denn wir waren vorher noch nie hier“, sagt Krone.

Bevor Scholz die Bühne betrat, betraten die SPD-Kandidaten für die am Sonntag, 12. September, anstehenden Kommunalwahlen das Podium, um sich vorzustellen. Landrat will Henning Heiß werden, als künftige Bürgermeister bewerben sich Klaus Saemann (Peine), Rainer Apel (Ilsede), Tobias Faust (Edemissen), Uwe Semper (Hohenhameln), Olaf Marotz (Vechelde) und Maren Wegener (Lengede).

Von Kerstin Wosnitza