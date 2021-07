Ohne Termin: „After-Work-Impfung“ im Peiner Impfzentrum

Peine

Das Impfzentrum Peine bietet am Mittwoch, 28. Juli, und Donnerstag, 29. Juli, in der Zeit von 18 bis 21.30 Uhr ein sogenanntes „After-Work-Impfen“ an. Die Impfungen erfolgen mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer in den Räumen an der Woltorfer Straße 77a. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Zweitimpfungen sind in diesen Fällen bereits nach drei Wochen, am Mittwoch, 18. August, sowie Donnerstag, 19. August, vorgesehen.

Das für die Impfung erforderliche Aufklärungsblatt sowie die Anamnese- und Einwilligungserklärung (für einen mRNA-Impfstoff) können im Vorfeld auf der Homepage des Landkreises Peine heruntergeladen, alternativ jedoch auch vor Ort ausgefüllt werden. Zur Impfung mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und der Impfpass, sofern vorhanden.

Täglich von 9 bis 15 Uhr Impfungen ohne Termin

„Darüber hinaus ist es ab sofort möglich, auch ohne Termin von montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr im Impfzentrum Peine geimpft zu werden. Es muss also keine Anmeldung über das Impfportal erfolgen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Der Krisenstab des Landkreises lädt diejenigen ein, dieses Angebot zu nutzen, die bislang noch keine Impfung erhalten haben.

„Besonders angesichts der Delta-Variante ist es wichtig, einen vollständigen Impfschutz zu haben. Dies kann zu milderen Verläufen führen, falls es doch zu einer Covid-Erkrankung kommen sollte. Außerdem sind mit dem vollständigen Impfschutz Erleichterungen beispielsweise bei Reisen, Veranstaltungen und Kontaktbeschränkungen verbunden“, so Laaß.

