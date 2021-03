Nur bei Rúrik Gíslason ist Umschalten verboten

Peine

Das kam mir gleich irgendwie verdächtig vor. Diskussionslos habe ich Donnerstagabend den Kampf um die Fernbedienung gewonnen. Fußball-Länderspiel live statt „Kudamm“-Serie in der Mediathek. Deutschland gegen Island. Bei der Nationalhymne war mir dann allerdings klar, wieso meine Liebste mitgucken wollte. Schnuckelchen-Check bei den Isländern!

Dieser Mann macht halb Deutschland wuschig

Schuld ist Rúrik Gíslason. Hellblaue Husky-Augen, blonde Hipster-Frisur, toller Körper: Seit ein paar Wochen macht der Ex-Fußball-Profi aus Island halb Deutschland mit seinen Tanzeinlagen in der RTL-Show „Let’s dance“ wuschig. Meine Partnerin hatte offenbar die Hoffnung, in Islands Kader wimmelt es nur so von Frauenschwärmen. Es gab dann aber doch nur einen Rúrik Gíslason – und der spielte nicht mit.

Auch schön: Die Schönheit des Passspiels

Während ich gerade die Schönheit des Passspiels und Leroy Sanés Finten bestaunte, wurde der Wunsch zum Programm-Wechsel lauter. Nach dem 2:0 gab ich auf, auch weil Island so klar unterlegen war. Während der folgenden Kreuzfahrt-Doku ließ ich im Internet mal von einem Generator meinen isländischen Namen ausspucken: Christiándur Háns-Heinrichson. Klingt gut. Und morgen melde ich mich zum Tanzkurs an...

Von Christian Meyer