In Peine gibt es nun außerhalb der Arztpraxen drei stationäre Corona-Impfzentren. Parallel dazu sind die mobilen Impfteams weiterhin im Landkreis unterwegs. Dort kann man sich ohne Terminabsprache spontan immunisieren lassen. In Edemissen haben am Montag 521 Menschen von diesem Angebot Gebrauch gemacht.