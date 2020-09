Neuer Coronafall an der IGS Peine: Drei Klassen in Quarantäne

Vöhrum

Es gibt einen neuen Coronafall an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine in Vöhrum: Dies haben Schule und Landkreis am Freitag bestätigt. Ein Schüler des neunten Jahrgangs ist mit dem Virus infiziert. Drei Klassen und sieben Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne.

Schüler bekommen nun Heimunterricht

Die Schule sei am Freitag gegen 11 Uhr über den Fall informiert worden, teilt IGS-Leiterin Ulla Pleye mit. Insgesamt sechs Klassen gehören zum neunten Jahrgang, drei davon seien umgehend in Quarantäne geschickt worden und bekämen nun Heimunterricht. „Nicht alle Schüler der drei Klassen sind Kontaktpersonen, doch organisatorisch lässt es sich nicht anders lösen“, so Pleye.

Von Dennis Nobbe