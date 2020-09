Neuer Bowi-Rektor Sammer will den Ruf der Schule verbessern

Peine

Den Ruf der Schule verbessern und gegen Vorurteile kämpfen – das will der neue Leiter der Bodenstedt-Wilhelmschule, Wolfgang Sammer. Er hat wie der ebenfalls neue Konrektor Gerrit Waltermann bereits im Februar seinen Dienst angetreten – und dann kam erstmal Corona. „Viele sehen nur den hohen Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund und lassen dabei außer Acht, welche tollen Möglichkeiten hier geboten werden“, sagt Sammer.

Mit Unterstützung von Kooperationspartnern wie der Caritas, der Kreisvolkshochschule und dem Landkreis-Bildungsbüro gebe es Förderprogramme wie die „Sprachjongleure“ an der Haupt- und Realschule. Dabei würden Schüler mit geringen Deutschkenntnissen von Förderlehrern und Dolmetschern unterrichtet. „Wobei man sagen muss, dass es immer weniger Schüler an der Bowi gibt, die sprachliche Probleme haben“, sagt Sammer, der zuvor stellvertretender Leiter der Grund- und Hauptschule in Salzgitter-Flachstöckheim war. Waltermann arbeitete zuletzt als Konrektor an der Realschule in Goslar.

Neue Homepage der Bowi

Um Vorurteile aus dem Weg zu räumen, möchten Sammer und Waltermann die Bowi stärker in der Öffentlichkeit präsentieren. „Wir starten mit einer neuen Homepage durch, die bereits seit Juni online ist“, erklärt Waltermann. Vorgesehen sei, dass wichtige Termine und Neuigkeiten für Eltern und Schüler auf der Homepage veröffentlicht werden. „In den folgenden Monaten werden auf der Homepage noch weitere Inhalte eingepflegt“, sagt Waltermann.

Für Interessierte soll es auf der Website Informationen über die Schulstruktur und die Kooperationen geben. Darüber hinaus will sich die Schule künftig auch bei Facebook und Instagram präsentieren. Geplant ist zudem die Einführung eines neuen Lernsystems. „An alle Schüler werden Lernordner verteilt“, berichtet Sammer. Einige der Jugendlichen würden oft ihre Schulsachen zu Hause vergessen. „Die neuen Ordner enthalten für alle Fächer Lernmaterialien wie Arbeitsblätter sowie linierte und karierte Blätter.“

Regelbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie

An die strengen Hygienevorschriften müssen sich Schüler und Lehrer noch gewöhnen. „Ziel ist es, den pädagogischen Ansprüchen der Schüler mit Regelunterricht gerecht zu werden und gleichzeitig das Risiko einer Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten“, sagt Sammer. „Dass die Bodenstedt-Wilhelmschule zwei Standorte hat, sehe ich in Zeiten der Corona-Pandemie als großen Vorteil an“, sagt der neue Schulleiter. In beiden Gebäuden seien genügend Klassenzimmer und Toilettenräume vorhanden, so dass jeder Jahrgang räumlich getrennt voneinander unterrichtet werden könne.

Das ist die Bodenstedt-Wilhelmschule Die Bodenstedt-Wilhelmschule hat zwei Standorte in Peine. Die fünften bis siebten Klassen der Haupt- und Realschule werden am Friedrich-Ebert-Platz 21 unterrichtet und die achten bis zehnten an der Hans-Marburger-Straße 8. Für die insgesamt 322 Schüler sind 50 Lehrer, Förderlehrer und Referendare zuständig. Da der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund hoch ist gibt es jedes Jahr eine Sprachförderklasse, die „Sprachjongleure“. In Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule werden in dieser Klasse Schüler aus allen Jahrgängen unterrichtet, die keine oder nur wenige Deutschkenntnisse besitzen. Daneben werden die Lehrer bei Elternsprechtagen von Dolmetschern des Bildungsbüros vom Landkreis Peine unterstützt. An der Haupt- und Realschule werden die Schüler in der Berufsorientierung mit Projektwochen und Berufsinformationsmessen gefördert. Bei regelmäßigen Turnieren dürfen die Jugendlichen ihre sportlichen Leistungen unter Beweis stellen. Zudem werden ihnen Freizeitangebote wie Klassenfahrten und Ausflüge angeboten.

„Im Falle einer Infektion muss dann nur ein Jahrgang in Quarantäne geschickt werden, nicht die gesamte Schule“, erklärt der Schulleiter. Die ständigen Änderungen der Auflagen für das Hygienekonzept zu berücksichtigen, sei nicht einfach gewesen. „Eine noch größere Herausforderung ist, die geltenden Regeln auch längerfristig durchzusetzen und nicht nachlässig zu werden“, sagt Sammer. Alle Lehrkräfte müssten die Schüler mehrmals am Tag daran erinnern, Abstände einzuhalten, den Mund-Nasen-Schutz auf dem gesamten Schulgelände zu tragen und nur die für sie zugewiesenen Gebäudetrakte sowie Ein- und Ausgänge zu nutzen. Das erfordere vor allem eines: viel Geduld.

