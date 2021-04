Neue Schnelltestzentren in Vöhrum und Klein Ilsede

Vöhrum/Klein Ilsede

Die Zahl der Schnelltestzentren im Kreis Peine wächst weiter: Ein neues soll am kommenden Dienstag im Vöhrumer Dorfgemeinschaftshaus (DGH) den Betrieb aufnehmen, in Klein Ilsede gibt es für Bürger seit vergangenem Montag die Möglichkeit, in der Mehrzweckhalle einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen.

„Der Ortsrat Vöhrum-Eixe-Landwehr freut sich, dass seine Bemühungen um eine Schnelltestmöglichkeit auch in Vöhrum Erfolg hatten“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Franz. Getestet werden soll im DGH am Hainwaldweg immer werktags von 8 bis 13 sowie 14 bis 18 Uhr. Betreiber ist die örtliche Kastanien-Apotheke. Eine Anmeldung für den Test ist erforderlich: Möglich ist diese entweder über einen QR-Code, der auf den Plakaten der Apotheke zu finden ist, oder online unter www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/kastanien-apotheke-peine-voehrum. Wer kein Internet oder Smartphone mit QR-App hat, kann sich auch direkt in der Kastanien-Apotheke an der Kirchvordener Straße anmelden. Das Ergebnis wird schließlich im Anschluss an den Test per E-Mail mitgeteilt.

TV Klein Ilsede stellt seine Halle zur Verfügung

Die Mehrzweckhalle in Klein Ilsede stehe als Schnelltestzentrum zur Verfügung, da ohnehin pandemiebedingt kein Sportbetrieb möglich ist, erklärt Reinhard Burzig vom TV Klein Ilsede. Daher habe der Sportverein die Halle in Absprache mit der Verwaltung, der Firma Intaktfit zur Verfügung gestellt. Vor dem ersten Impftermin habe der TV die Kosten für eine Grundreinigung übernommen und erlasse außerdem dem DRK während der Corona-Zeit die Hallengebühr für die Blutspendetermine.

Schnelltests sind in Klein Ilsede ohne Voranmeldung möglich, bei der Anmeldung muss lediglich ein Personalausweis mitgebracht werden. Die Öffnungszeiten: Montag von 8 bis 10 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 10 sowie von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Von Dennis Nobbe