Neue Coronafälle in Peiner Schulen gemeldet

Kreis Peine

Der Landkreis Peine hat am Sonntag weitere Coronafälle in Schulen gemeldet: Neu hinzugekommen ist nun je ein Coronafall in der Eichendorffschule in Peine (2. Klasse), an der Gunzelin-Realschule in Peine (6. Klasse), an der Grundschule in Vallstedt (4. Klasse) und an der Hauptschule in Vechelde (6. Klasse). Schon am Freitag stand fest, dass mehrere Schulen betroffen sind: in Essinghausen und in Ilsede. Für rund 150 Schüler wurde vorsorglich eine häusliche Quarantäne angeordnet, ebenso für deren Lehrer, wie Kreissprecherin Katja Schröder mitteilte.

In der Eichendorffschule sind nach PAZ-Informationen sofort die AGs und Hausaufgabenbetreuung eingestellt worden. Jetzt sollen die Klassen geteilt werden und die Kinder dann nur jeden zweiten Tag in der Schule sein.

Von Thomas Kröger