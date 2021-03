Neue Corona-Regeln: Peiner Händlerin und Dehoga-Chef enttäuscht

Auf ihre wachsenden Probleme im Corona-Lockdown haben die Händler in Peines Partnerstadt Aschersleben am Mittwoch mit einer Protest-Aktion aufmerksam gemacht. Auch einige Peiner wie Modehaus-Schridde-Chefin Dunja Wittenberg, Café-Mitte-Leiterin Michaela Schade oder Elka-Geschäftsleiterin Bianca Ridderbusch schauten sich die Demo vor Ort an. Einzelhändler hatten ihre Waren aus den Geschäften geholt und Kleiderstangen und Verkaufsstände im Freien aufgebaut. So standen plötzlich Brautkleider mitten in der Fußgängerzone. Damit wollte die Ascherslebener Kaufmannsgilde aufzeigen, was den Kunden entgeht.

Auch die Peiner Kaufmannsgilde tüftelt an einer Lockdown-Aktion. „Grundsätzlich planen auch wir etwas, wie es aussehen wird, ist aber noch unklar“, bestätige Kaufmannsgilde-Vorstand Jan Philip Colberg. Das wolle man entscheiden, wenn feststehe, wie das Land Niedersachsen neue Corona-Beschlüsse umsetzen will. „Unser Ziel der Aktion wird es sein, die Bürger mitzunehmen“, betonte Colberg.

Zuletzt hatte es zum Beispiel auch in Wolfsburg eine Licht-Aktion gegeben, die City Galerie wurde rot erleuchtet. Der Tenor: Der Handel blutet aus.Die Aktion in Aschersleben sei beim Bürger auf große Resonanz gestoßen, berichtete Bianca Ridderbusch, die in Peines Partnerstadt ebenfalls ein Elka-Geschäft betreibt. Allerdings ärgerte sie sich auch: „Wir haben eine Anzeige vom Ordnungsamt erhalten, weil wir draußen unerlaubterweise beraten und verkauft hätten. Die Sache hat uns also auch Geld gekostet.“