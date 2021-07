Neue Attraktion: Im Eixer See gibt es wieder eine Badeinsel

Peine

Wer in Peine reif für die Insel ist, muss nicht mehr weit reisen, denn der Eixer See ist jetzt um eine Attraktion reicher. Im Beisein von Vertretern des Landkreises Peine, der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito), der DLRG und des Peiner Lions-Clubs als Ideengeber ist am Mittwoch die neue Badeinsel im Eixer der Öffentlichkeit präsentiert worden. Vor Jahren gab es dort schon mal eine.

Auf der neuen Badeinsel: Carsten Lutz, stellvertretender Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Peine. Quelle: Jan Tiemann

„Viele Mitglieder der Lions gehen im Eixer See schwimmen, und so ist die Idee für die Insel entstanden, um die Attraktivität zu steigern“, schilderte Joachim Meyer vom gemeinnützigen Lions-Club. Die künstliche Insel besteht aus Kunststoff-Pontons und ist mit Kunststoff verschalt. Die Verschalung habe eine Holzoptik, damit sich die Badeinsel in das Landschaftsbild einpasse, erklärte Meyer. Das Material Kunststoff dient der Haltbarkeit und der leichteren Wartung.

„Die Kinder haben am Eixer nun wieder ein schönes Ziel“

„Die Kinder haben am Eixer nun wieder ein schönes Ziel“, sagte Lions-Präsident Lars Olsen. Die Badeinsel soll Anreiz sein, mehr zu schwimmen und nicht nur am Ufer zu planschen. Zurzeit würden die Lions mit dem Kreissportbund und der DLRG an einem Projekt arbeiten, damit auch Kinder Schwimmen lernen, die finanziell nicht so gut gestellt sind.

Mit allem drum und dran hat die Badeinsel gut 20 000 Euro gekostet. Davon hat der Peiner Lions-Club 5000 Euro bereitgestellt, den Rest trägt der Landkreis. „Die Idee des Lions-Clubs hat uns von Anfang an überzeugt“, sagte Erster Kreisrat Henning Heiß. „Manchmal sieht man die einfachsten Dinge nicht.“ Die Badeinsel sei eine deutliche Attraktivitätssteigerung, betonte Heiß und freute sich über das bürgerschaftliche Engagement.

DLRG-Wachstation sorgt für Sicherheit am See

Sein Dank galt aber auch der DLRG, die mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Carsten Lutz und Bootsführer Lothar Weichert vor Ort war. Mit der Wachstation sorgen die Ehrenamtlichen für Sicherheit am See. DLRG-Taucher hätten die Insel außerdem mit der Ankerkette an ihrem Platz befestigt.

Auch wenn Inselbesucher nicht weit reisen müssen, so müssen die doch ein ganzes Stück weit schwimmen: Die neue Badeinsel ist etwa 150 Meter vom Ufer entfernt auf dem See befestigt – das Wasser ist an der Stelle gut zehn Meter tief. Der Platz ist so gewählt worden, dass die Triathleten beim Training und bei den Wettbewerben nicht gestört werden.

Von Jan Tiemann