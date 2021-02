Neue Aktion in Peine: Wer baut den schönsten Schneemann?

Kreis Peine

Der Winterzauber im Landkreis Peine hält an. PAZ-Leser machen das Beste aus der eisigen Zeit und haben Spaß im Schnee. Und was gibt es im Winter Besseres, als Schneemänner zu bauen? Zahlreiche Bilder von kreativen Schneemännern und Schneetieren sind bereits in der Redaktion eingegangen.

Wer baut den schönsten Schneemann?

Nach dem Schneefall im ganzen Landkreis hatten Mensch und Tier kreativen Spaß und so manch ein Hund, so wie Labradorhündin Bertha, hat einen neuen besten Freund. Jetzt startet die PAZ eine neue Aktion: Bauen Sie einen Schneemann und schicken sie uns davon ein Foto. Die schönsten Bilder der interessantesten Schneemänner – oder Schneetiere – können tolle Preise gewinnen. Vom Modegeschäft Männersache in der Peiner Innenstadt erhält der Gewinner einen 75-Euro-Gutschein, der Zweitplatzierte einen Gutschein in Höhe von 50 Euro und der Drittplatzierte erhält einen Gutschein in Höhe von 25 Euro. Schicken Sie uns ihre Bilder mit dem Stichwort „Schneemann“ an redaktion@paz-online.de.

Trotz eisiger Temperaturen hat der Winter ja auch seine schönen Seiten. Wenn Sie Bilder gemacht haben, die die beeindruckende Schneelandschaft im Landkreis Peine eingefangen haben oder ein interessantes Motiv zeigen, dann schicken Sie sie uns per E-Mail mit dem Stichwort „Winterbilder“ an redaktion@paz-online.de.

Von Mara-Ann Meeuw