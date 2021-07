Vöhrum

Die Anwohner im Vöhrumer Baugebiet „Nördlich Hainwaldweg“ sind besorgt – insbesondere die Eltern. Denn sie fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder. Hohe Zäune versperren die Sicht, ebenso so parkende Autos. Schon mehrfach sei es zu brenzligen Situationen gekommen, wenn Kinder aus den Hofeinfahrten auf die Straße liefen. Deshalb fordern sie eine Spielstraße statt der derzeitigen Tempo-30-Zone im Neubaugebiet. Doch die Hoffnungen auf eine verkehrsberuhigte Zone wurden enttäuscht. Denn: Das Baugebiet erfüllt dafür nicht die gestalterischen und rechtlichen Vorgaben, sagt die Stadt Peine. „Bei einem verkehrsberuhigten Bereich muss ein Aufenthaltscharakter gegeben sein“, erklärt Stadtrat Christian Axmann.

Eine Spielstraße ist unwahrscheinlich: Das sind die Gründe

Mittelinseln und Sitzgelegenheiten sind in den Straßen allerdings nicht vorgesehen. „Das bedeutet im Umkehrschluss, der gestalterische Charakter einer Straße steht über dem Gedanken einer verkehrsberuhigten Zone. Das ist schon sehr fraglich“, sagt Jan Carl (43), Anwohner des Neubaugebietes und Vater zweier Kinder. Weiteres Problem: Der Bebauungsplan der Straßen ist bereits beschlossen, der Auftrag für die Straßenbaumaßnahme vergeben. Die Enttäuschung über das vorzeitige Aus einer Spielstraße war den Eltern deutlich anzusehen. Aufgeben wollen sie aber nicht.

Gemeinsam schauten sie sich mit Vertretern der Stadt die Gefahrenquellen im Neubaugebiet an. 55 Kinder wohnen im Baugebiet, 48 Bauplätze sind vergeben, „am vergangenen Samstag habe ich 88 Autos gezählt, die in das Neubaugebiet rein und raus gefahren sind“, sagt Carl. An der Ecke Zum Hopfengarten/Zur Alten Dorfstätte versperrt ein hoher Zaun die Sicht. Zulässig ist der Zaun, zwei Meter sind erlaubt.

Die Sicht auf spielende Kinder versperren auch die Autos in der Straße Zur alten Dorfstätte, so die Anwohner. „In den Stoßzeiten bildet sich dort eine Schlange von rund 150 Metern parkender Autos“, berichtet ein Vöhrumer. Kinder werden nicht rechtzeitig gesehen, Rettungswege sind versperrt, Räumfahrzeuge kommen nicht durch. Eine Spielstraße könne Abhilfe schaffen.

Großes Interesse einer Spielstraße: Anwohner des Baugebietes „Nördlich Hainwaldweg“ machen sich für eine Spielstraße stark. Quelle: Ralf Büchler

Das sind die Alternativen

Das Fazit der Stadt: Ein reines Wohngebiet lässt die Ausweisung als verkehrsberuhigten Bereich nicht zu. „Zudem führe eine Geschwindigkeitsbegrenzung in einer Spielstraße nicht dazu, dass langsamer gefahren wird“, so Axmann. Das sieht Carl anders: „Doch das Bewusstsein wird geschärft“, entgegnet er. Thomas Witschel (Amtsleiter Ordnung) schlägt vor, die Auto so zu parken, dass die Geschwindigkeit angepasst werden müsse.

Anwohner Jan Carl Anwohner sorgt sich um die Sicherheit der Kinder. Quelle: Privat

So geht es weiter: Ortsrat berät über Spielstraße

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings: Eine Spielstraße scheint zwar unwahrscheinlich und einen Ermessungsspielraum sieht die Stadt auch nicht, doch der Stadtrat schlägt vor, eine Tempo-20 Zone zu prüfen. „Jedenfalls gibt es dazu Erprobungszenarien in Hannover. Weitere Möglichkeit: Bremsschwellen auf der Straße - „die aus Lärmgründen aber oft wieder demontiert werden“, gibt er zu Bedenken.

Axmann möchte die Wünsche der Anwohner aufnehmen und über eine Zwischenlösung nachdenken. Und auch in der kommenden Ortsratssitzung am Donnerstag, 8. Juli, soll das Thema auf den Tisch. Vorab sammelten die Anwohner Unterschriften. 63 sind es insgesamt, teilt Maik Meyer, Mitglied im Vöhrumer Ortsrat und selbst Hausbesitzer im Neubaugebiet mit. „Rund 95 Prozent der anliegenden Haushalte haben sich laut SPD-Antrag für eine Spielstraße ausgesprochen.

Für die Anwohner heißt es erstmal abwarten. „Doch die Verkehrssituation im Baugebiet bereitet uns Kopfzerbrechen“, sagt Carl. Solange warten bis ein Unfall passiert, wollen die Anwohner jedenfalls nicht.

Von Nina Schacht