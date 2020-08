Kostengünstig ganz in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen – diese Möglichkeit sollen Erzieher in Vöhrum bekommen, wo der Peiner Bauprojekt-Entwickler KSliving eine Kindertagesstätte für circa 80 Kinder plant.

So soll die Kindertagesstätte aussehen, die in Vöhrum an der Herrenfeldstraße entsteht. Der Clou: In dem Gebäude sind auch Wohnungen geplant. Quelle: KSliving GmbH