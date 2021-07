Neu: Peiner Ehrenamtskarte online beantragen

Kreis Peine

Ehrenamtliches Engagement ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung gibt es auch im Kreis Peine die Ehrenamtskarte. Sie beinhaltet vielfältige Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen und bei anderen Anbietern wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen und kann über die Freiwilligenagentur im Paritätischen Peine beantragt werden. Jetzt gibt es einige Neuerungen.

„Seit einiger Zeit kann die Ehrenamtskarte online, über den Freiwilligen-Server beantragt werden“, berichtet Sonja Hoffmann von der Freiwilligenagentur. Sie gibt Unterstützung, Beratung und Hilfestellung, zum Beispiel beim Ausfüllen des Online-Formulares. Zu erreichen ist Hoffmann unter Telefon (0 51 71) 9 40 95 62 oder unter sonja.hoffmann@paritaetischer.de per E-Mail. Seit Angang des Jahres können auch Inhaber einer Juleica (JugendleiterCard), die unter 21 Jahre alt sind, die Ehrenamtskarte online beantragen. Auch hier hilft Hoffmann.

Wichtig: „Wer aufgrund der Corona-Beschränkungen sein Ehrenamt nicht ausüben konnte, kann trotzdem die Ehrenamtskarte bekommen beziehungsweise verlängern“, erläutert die Sozialpädagogin. Dazu bedarf es einer Bestätigung der jeweiligen Organisation.

Die Ehrenamtskarte ist in Niedersachsen und Bremen gültig. „Sie wird auch gerne als kleiner Orden in der Hosentasche bezeichnet“, sagt Hoffmann. Vergünstigungen in Peine gibt es unter anderem in den Kreisbüchereien und vielen anderen Einrichtungen und Geschäften. Beantragen kann sie jeder, der in Niedersachsen ehrenamtlich tätig ist oder sein Ehrenamt in Niedersachsen ausübt. Dabei muss es sich um ein gemeinwohltätiges Ehrenamt mit mindestens fünf Stunden die Woche oder 250 Stunden im Jahr handeln. Die Person muss seit drei Jahren ehrenamtlich tätig sein und dies auch weiter für die Zukunft planen. Die Karte ist drei Jahre gültig, danach kann ein Verlängerungsantrag gestellt werden.

