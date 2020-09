Feinkost Bati statt Schuh Deti: In der Querstraße dicht an der Peiner Fußgängerzone hat ein neues Geschäft eröffnet. Inhaber Bartlomiej Kulinski und Roberto Straguzzi bieten dort unter anderem Kaffee oder italienische Weine an. Straguzzi dürfte vielen Peiner noch aus seiner Zeit als Inhaber des Restaurants „Azzura“ bekannt sein.