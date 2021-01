Peine

Der Corona-Lockdown verlangt von allen Menschen viel Geduld und Disziplin, er bringt Einschränkungen im Alltag mit sich. Auch die städtischen Jugendfreizeittreffs bleiben vorerst bis Ende Januar 2021 geschlossen. Diese haben jetzt jedoch neue alternative Betreuungsmodelle vorgestellt.

„Kinder und Jugendliche leiden unter den Einschränkungen in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen. Sie haben kaum noch Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten“, sagt Bürgermeister Klaus Saemann. „Auch deshalb wollen wir so schnell wie möglich trotz der rechtlich vorgegebenen Distanz auf anderer Ebene Nähe zu den Betroffenen herstellen. Kein Kind und kein Jugendlicher soll uns verloren gehen oder vergessen werden“, macht Saemann deutlich.

Vom Quiz-Spiel übers Kochvideo bis zum Hörbuch

Die Mitarbeiter der Stadtjugendpflege haben jetzt etliche Angebote für die Zeit des Lockdowns entwickelt: „Kinder und Jugendliche können zum Beispiel online an Aktivitäten wie Quiz-Spielen, Fitness-, Bastel- und Kochvideos, Themen zu Garten- und Outdoortipps und vielem mehr teilnehmen“, wirbt Stadtjugendpfleger Knut Hilbig für die bunte Palette an neuen Angeboten. „Darüber hinaus können Spiele, DVDs und Hörbücher ausgeliehen werden, ebenso gibt es Bastel- und Lernspaßtüten, die sich Kinder nach Terminabsprache zu bestimmten Zeiten bei verschiedenen Jugendtreffs abholen können.“

Zusätzlich zu den genannten Angeboten erfolgt eine Unterstützung im Rahmen der Notbetreuung von Kita- und Schulkindern. Eine genaue Übersicht zu allen Angeboten und Möglichkeiten gibt es auf den Facebook- und Instagram-Seiten der beteiligten Jugendtreffs sowie unter www.peine01.de auf der Startseite der Stadt Peine im Internet. Dort sind auch Info-Flyer zu finden.

Telefonische Nachfragen sind unter den Rufnummern, die in den Flyern aufgelistet sind, ebenfalls möglich. Die Stadtjugendpflege gibt direkt Auskünfte unter der Telefonnummer (0 51 71) 4 95 35 oder per E-Mail an stadtjugendpflege@stadt-peine.de.

Von Dennis Nobbe